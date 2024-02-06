Aracın hava filtresinden uyuşturucu çıktı

Konya’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada otomobilin motor havalandırmasında bin 200 adet uyuşturucu hap bulurken, şüphelilerin evinde yapılan aramada ise, 41 bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada motor kısmında bulunan hava filtresinin içerisine gizlenmiş 5 parça halinde bin 200 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri araç içerisindeki bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan ikametlerine de yapılan aramasında ise 41 bin 260 adet ecstasy olarak bilinen uyuşturucu hapın yanı sıra 1 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek, 3 adet döner bıçağı, 1 adet satır ve bir miktar suç unsuru para ele geçirdi. Şüpheliler Ahmet S. ve Ayşe S. hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.