Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aracın kaputunun altına giren 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 22.05.2025 13:10
  • Giriş: 22.05.2025 13:10
  • Güncelleme: 22.05.2025 13:10
Kaynak: İHA
Aracın kaputunun altına giren 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce’de aracın kaputunun altına giren 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak annelerine teslim edildi.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yavru kediler, araçların motor kısmına girmeye başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de il genelinde araçların kaputun altına giren kedileri kurtarma çalışması yapıyor. Bu çerçevede Bahçeşehir bölgesinde bir aracın motor bölümünden yavru kedi sesi alan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracın altından ve motor kısmında gelen sesler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2 yavru kedi kurtarıldı.

BirGün'e Abone Ol