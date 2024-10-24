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Aracın tavanından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 22:36
  • Giriş: 24.10.2024 22:36
  • Güncelleme: 24.10.2024 22:36
Kaynak: İHA
Aracın tavanından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 377 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir aracın tavanında yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak da kullanılan 377 adet psikotrop ele geçirildi. Araçta bulunan S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B. (20) isimli şüpheliler de gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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