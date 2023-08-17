Aracına, bindikten saniyeler sonra otomobil çarptı

Ankara'da, Özer Demirel’in (35) otomobiline, bindikten saniyeler sonra başka otomobil çarptı. Demirel'in saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece, Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Köpeğini veterinere götürmek için evden çıkan Özer Demirel, yol kenarında park halindeki otomobiline bindi. Bu sırada Hasan Behran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Demirel'in aracına çarptı.

Demirel'in yara almadan kurtulduğu kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Demirel, "Araç, evimizin önünde park halindeydi. Araca bindim, şoför koltuğuna oturup kapıyı kapatmamla birlikte bir araç otomobilime çarptı. Güvenlik kamerasını sonradan izledim, kapıyı kapatmamla çarpması bir oluyor. Belki saniyelerle kurtulmuş oldum. Aracımda kayınpederim ve köpeğim vardı, yaralanan olmadı ama maddi hasara oluştu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.