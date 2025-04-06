Aracına havlayan köpeğe sokak ortasında kurşun yağdırdı

Hatay'da aracına havlayan köpeğe sokak ortasında kurşun yağdırdı



Olay, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede seyir halde ilerleyen otomobilin ilerlediği esnada bir köpek araca koşarak havlamaya başladı.

Köpeğin otomobile havladığını gören sürücü, aracı durdurup elindeki silahla köpeğe doğru giderek ateş etti. Köpeğin telef oluğu olayda anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; köpeğin vurulduğu esnada yoldan 2 çocuğun geçtiği görüldü. Çocukları korku dolu anlar yaşayan anne Hatice Tuzsuz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Köpeğin silahla vurulduğu anları anlatan Buğlem Yalçın, "Kardeşimle birlikte yokuştan aşağı inerken adamın birisi arabasıyla durdu. Arabanın kapısını açıp köpeğimize doğru koştu. Ben köpeği kovalayacak sandım ama silahı çıkartıp köpeğimize doğru ateş etti. Biz de korktuk ve adam sonra arabasına binip gitti. Biz de eve geçtikten sonra hemen jandarmayı aradık. Elimiz ayağımız dondu kaldı ve çok korktuk. Elinde silah vardı. Bir şey yapsam silah sıkabilirdi. Adamın bize sıkmasından korktuğumuz için bir şey diyemedik" dedi.

"KURŞUNLAR ÇOCUKLARA GELEBİLİRDİ"

Şahısın aracından inip silah ateş ettiği sırada çocukların marketten geldiğini ifade eden Hatice Tuzsuz, "Geçen günlerde çocuklar markete gitti. Geri döndüklerinde ben evde bekliyordum. O sırada 2 el patlama sesi duydum. Önce bir aracın lastiğin patladığını sandım. Kalkıp pencereden baktığımda, bir aracın yokuşa doğru park edilmiş halde çocuklarımın da yokuştan aşağı indiğini gördüm. Araç seyir haldeyken köpek aracın peşinden koşuyor diye araçtan inip ateş ettiler. Çocuklara hemen yukarıya çıktılar, korktular. Çocuklarım araç plakasını aldılar, biz de hemen jandarmayı aradık, durumu bildirdik. Evdeki kamera görüntülerini çıkarttık. Kamera görüntülerinden araç 2 el ateş etmiş. Çocuklar o esnada çok korktular. Burası bir yerleşimi de olduğu için evin içinden birisi çıkıyor olabilir, mermi onlara da denk gelebilirdi. Çocuklarıma da denk gelebilirdi. Bence burada silah sıkılması çok yanlış bir durum" ifadelerini kullandı.