Aracına İsrail füzesi isabet eden Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek için yola çıktı. 6 Mart'ta, Tahran'dan yola çıktıktan sonra, Tebriz istikametinde ilerlerken, şehre 90 kilometre kala (Türkiye sınırına 600 kilometre) TIR'ına mühimmat parçaları isabet eden TIR şoförü Hüseyin Fırat, ağır yaralandı.

Fırat, ilk olarak Hürremdere şehrindeki Bu Ali Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Mart’ta ise Zencan'da bulunan Musavi Hastanesi'ne nakledildi.

Bazı operasyonlar geçirerek yoğun bakıma alınan Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cansız bedeninin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.