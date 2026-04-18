Aracında silah bulundu: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı.

Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına aileside izleyici olarak katıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.