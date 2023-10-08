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Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 14:50
  • Giriş: 08.10.2023 14:50
  • Güncelleme: 08.10.2023 14:50
Kaynak: İHA
Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi’nde durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 32,75 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

M.E. isimli şahsın yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. 

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