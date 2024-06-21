Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da aracında uyuşturucu ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde bir araçta yaptıkları aramada, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.