Aracından 3 ruhsatsız tabanca çıktı

Bolu’da 65 yaşındaki şüphelinin kullandığı araçtan 1’i ruhsatlı 3’ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından B.A.P. (65) isimli şüphelinin kullandığı araca yönelik arama yapıldı. Araçta yapılan aramalar neticesinde 1’i ruhsatlı 3’ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzerine gözaltına alınan B.A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.