Aracından inen tır sürücüsüne otomobil çarptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aracından inen tır sürücüsüne arkadan gelen bir otomobil çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 NC 677 plakalı tır sürücüsü Muhammed T., emniyet şeridine geçerek araçtan indi. Tam o esnada tırın yanından geçen Büşra K. yönetimindeki 34 HBN 920 plakalı otomobil, tır sürücüsü Muhammed T.’ye çarptı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Jandarma Trafik ekipleri ise kaza mahalline intikal ederek, yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.