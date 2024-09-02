Araçlar sele kapıldı

Haber Merkezi

Aşırı hava olaylarının ardından artan sağanak birçok kentte sel ve taşkınlara neden oldu. Ankara’da yağan dolu ve sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı. Artvin'deki Maden Köyü'nde taşan dere köy yolunu ulaşıma kapattı. Bir araç, sele kapılarak sürüklendi.

Karabük'te de Karabük-Kastamonu karayolunda araçlar sular altında kalırken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İstanbul Bayrampaşa Maltepe köprüaltı geçici olarak trafiğe kapatıldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada bugün öğlene kadar sürecek yağış dolayısıyla tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.