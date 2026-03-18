Araçlara telefon tutucu takmak yasaklanıyor

Trafik cezalarını artıran kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sürücüler hazırlanacak yönetmeliği beklemeye başladı.

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelik, araç içi yerleşimi kökten değiştirecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücünün görüş alanını kapatan her türlü cihaz yasak kapsamına alınıyor. Bu çerçevede, ön cama telefon sabitlemek de tıpkı multimedya ekranından video izlemek kapsamında değerlendirilecek.

21 BİN LİRA PARA CEZASI

Yeni düzenleme sadece bir uyarıyla sınırlı kalmayacak. Denetimlerin sıklaşacağı bu dönemde, kuralı ihlal eden sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/2. maddesi üzerinden 21 bin TL tutarında bir idari para cezası kesilecek.

Üstelik ceza makbuzuyla da bitmeyecek; kurala uymayanların araçları anında 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekilecek.

CİHAZLAR NEREYE TAKILACAK?

Sürücülerin navigasyon ihtiyacının farkında olan yetkililer ve uzmanlar, bu cezalarla karşılaşmamak için şimdiden hazırlık yapılmasını öneriyor.

Sosyal medya fenomeni trafik polisi Hüseyin Odabaşı, paylaştığı bilgilendirme içeriklerinde sürücülerin cam yerine şu güvenli bölgeleri tercih etmesi gerektiğini vurguluyor:

Havalandırma ızgaraları: Görüş açısını kapatmayan en pratik çözüm.

Orta konsol yuvaları: Göz hizasının altında kalan güvenli bölge.

Göğüs üstü sabitleyiciler: Ancak cam seviyesini kesinlikle aşmayacak şekilde.