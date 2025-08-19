Araçlarda kamera ve takip cihazı sistemi zorunlu olacak

Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esaslar düzenlendi.

Yönetmelik uyarınca, yürürlük tarihinden sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda bu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise kademeli bir geçiş süreci uygulanacak. 2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar, 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar, 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

Yönetmelikte okul servislerine ilişkin geçici bir düzenleme de yapıldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ya da edilecek ve mevcut mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunan araçlar için yeni şartların uygulanması 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.