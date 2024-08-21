Araçların il plaka kodları | Tüm şehirlerin plaka numaraları

İl plaka kodları uygulaması Türkiye'de motorlu taşıt sınıfı içine giren tüm araçlar için bulundukları şehirlere göre oluşturulmuştur. Türkiye'de motorlu taşıtların yaygın hale gelmesiyle birlikte ilk başta 67 ili kapsayan plaka kodları yeni illerin eklenmesiyle birlikte 81'e çıkmıştır ve her biri bir ili belirtmektedir. İşte araçların il plaka kodları ve tüm şehirlerin plaka numaraları.

ARAÇ PLAKA KODLARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Araç plaka kodları her aracın sahip olmasın gereken bir kimlik işlevi görür. Araçların il plaka kodları tüm dünyada uygulanan bir sistemdir. Araçlara uygulanan plaka kodları sistemi sayesinde araçların kaydı ve tescili sağlanır. Böylelikle trafik düzenini sağlanır ve hukuki işlemler kolaylaşır.

Türkiye'de araç plaka kodlarının ilk iki hanesi yani sayı olan bölümleri aracın kayıtlı olduğu ili temsil eder. Dünyada araç plaka kodları düzeni değişkenlik gösterebilir. Bazı ülkelerde sadece rakam, harf kullanılırken bazı ülkelerde ise ikisi aynı anda kullanılabilir.

ARAÇLARIN PLAKA KODLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Araçların il plaka kodları tiplerine göre; özel araçlar, resmi araçlar, bedensel engelli araçları, cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici araçları ve diplomatik görev araçları olmak üzere beş ayrı şekilde belirleniyor. Plaka kod tiplerinin açıklamaları şu şekilde:

Özel Araçlar: Şahıslara ait araçlardır. Beyaz üzerine siyah rakam ve harflerden oluşur.

Şahıslara ait araçlardır. Beyaz üzerine siyah rakam ve harflerden oluşur. Bedensel Engelli Aracı: Engelli yurttaşlara ait araçlardır. Özel araçlardan tek farkı plakada engelli sembolünün olmasıdır.

Engelli yurttaşlara ait araçlardır. Özel araçlardan tek farkı plakada engelli sembolünün olmasıdır. Resmi Araçlar: Devlete ait görev araçlarıdır. Siyah zemin üzerine beyaz rakam ve harflerden oluşur.

Devlete ait görev araçlarıdır. Siyah zemin üzerine beyaz rakam ve harflerden oluşur. Cumhurbaşkanlığı Üst Düzey Yönetici Araçları: Üst düzey yönetici (Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı vb.) araçlarıdır. Kırmızı üzerine sarı rakamlardan oluşur.

Üst düzey yönetici (Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı vb.) araçlarıdır. Kırmızı üzerine sarı rakamlardan oluşur. Diplomatik Araçlar: Diplomatik dokunulmazlığı olan araçlardır. Yeşil üzerine beyaz rakam ve harflerden oluşur.

ARAÇLARIN İL PLAKA KODLARI

Türkiye'de yer alan 81 il için plaka kodları aşağıda sıralanmıştır.

01 Nerenin Plakası?

01 il plaka kodu, Türkiye'nin Adana iline aittir.

02 Nerenin Plakası?

02 il plaka kodu, Türkiye'nin Adıyaman iline aittir.

03 Nerenin Plakası?

03 il plaka kodu, Türkiye'nin Afyon iline aittir.

04 Nerenin Plakası?

04 il plaka kodu, Türkiye'nin Ağrı iline aittir.

05 Nerenin Plakası?

05 il plaka kodu, Türkiye'nin Amasya iline aittir.

06 Nerenin Plakası?

06 il plaka kodu, Türkiye'nin Ankara iline aittir.

07 Nerenin Plakası?

07 il plaka kodu, Türkiye'nin Antalya iline aittir.

08 Nerenin Plakası?

08 il plaka kodu, Türkiye'nin Artvin iline aittir.

09 Nerenin Plakası?

09 il plaka kodu, Türkiye'nin Aydın iline aittir.

10 Nerenin Plakası?

10 il plaka kodu, Türkiye'nin Balıkesir iline aittir.

11 Nerenin Plakası?

11 il plaka kodu, Türkiye'nin Bilecik iline aittir.

12 Nerenin Plakası?

12 il plaka kodu, Türkiye'nin Bingöl iline aittir.

13 Nerenin Plakası?

13 il plaka kodu, Türkiye'nin Bitlis iline aittir.

14 Nerenin Plakası?

14 il plaka kodu, Türkiye'nin Bolu iline aittir.

15 Nerenin Plakası?

15 il plaka kodu, Türkiye'nin Burdur iline aittir.

16 Nerenin Plakası?

16 il plaka kodu, Türkiye'nin Bursa iline aittir.

17 Nerenin Plakası?

17 il plaka kodu, Türkiye'nin Çanakkale iline aittir.

18 Nerenin Plakası?

18 il plaka kodu, Türkiye'nin Çankırı iline aittir.

19 Nerenin Plakası?

19 il plaka kodu, Türkiye'nin Çorum iline aittir.

20 Nerenin Plakası?

20 il plaka kodu, Türkiye'nin Denizli iline aittir.

21 Nerenin Plakası?

21 il plaka kodu, Türkiye'nin Diyarbakır iline aittir.

22 Nerenin Plakası?

22 il plaka kodu, Türkiye'nin Edirne iline aittir.

23 Nerenin Plakası?

23 il plaka kodu, Türkiye'nin Elazığ iline aittir.

24 Nerenin Plakası?

24 il plaka kodu, Türkiye'nin Erzincan iline aittir.

25 Nerenin Plakası?

25 il plaka kodu, Türkiye'nin Erzurum iline aittir.

26 Nerenin Plakası?

26 il plaka kodu, Türkiye'nin Eskişehir iline aittir.

27 Nerenin Plakası?

27 il plaka kodu, Türkiye'nin Gaziantep iline aittir.

28 Nerenin Plakası?

28 il plaka kodu, Türkiye'nin Giresun iline aittir.

29 Nerenin Plakası?

29 il plaka kodu, Türkiye'nin Gümüşhane iline aittir.

30 Nerenin Plakası?

30 il plaka kodu, Türkiye'nin Hakkari iline aittir.

31 Nerenin Plakası?

31 il plaka kodu, Türkiye'nin Hatay iline aittir.

32 Nerenin Plakası?

32 il plaka kodu, Türkiye'nin Isparta iline aittir.

33 Nerenin Plakası?

33 il plaka kodu, Türkiye'nin İçel iline aittir.

34 Nerenin Plakası?

34 il plaka kodu, Türkiye'nin İstanbul iline aittir.

35 Nerenin Plakası?

35 il plaka kodu, Türkiye'nin İzmir iline aittir.

36 Nerenin Plakası?

36 il plaka kodu, Türkiye'nin Kars iline aittir.

37 Nerenin Plakası?

37 il plaka kodu, Türkiye'nin Kastamonu iline aittir.

38 Nerenin Plakası?

38 il plaka kodu, Türkiye'nin Kayseri iline aittir.

39 Nerenin Plakası?

39 il plaka kodu, Türkiye'nin Kırklareli iline aittir.

40 Nerenin Plakası?

40 il plaka kodu, Türkiye'nin Kırşehir iline aittir.

41 Nerenin Plakası?

41 il plaka kodu, Türkiye'nin Kocaeli iline aittir.

42 Nerenin Plakası?

42 il plaka kodu, Türkiye'nin Konya iline aittir.

43 Nerenin Plakası?

43 il plaka kodu, Türkiye'nin Kütahya iline aittir.

44 Nerenin Plakası?

44 il plaka kodu, Türkiye'nin Malatya iline aittir.

45 Nerenin Plakası?

45 il plaka kodu, Türkiye'nin Manisa iline aittir.

46 Nerenin Plakası?

46 il plaka kodu, Türkiye'nin Kahramanmaraş iline aittir.

47 Nerenin Plakası?

47 il plaka kodu, Türkiye'nin Mardin iline aittir.

48 Nerenin Plakası?

48 il plaka kodu, Türkiye'nin Muğla iline aittir.

49 Nerenin Plakası?

49 il plaka kodu, Türkiye'nin Muş iline aittir.

50 Nerenin Plakası?

50 il plaka kodu, Türkiye'nin Nevşehir iline aittir.

51 Nerenin Plakası?

51 il plaka kodu, Türkiye'nin Niğde iline aittir.

52 Nerenin Plakası?

52 il plaka kodu, Türkiye'nin Ordu iline aittir.

53 Nerenin Plakası?

53 il plaka kodu, Türkiye'nin Rize iline aittir.

54 Nerenin Plakası?

54 il plaka kodu, Türkiye'nin Sakarya iline aittir.

55 Nerenin Plakası?

55 il plaka kodu, Türkiye'nin Samsun iline aittir.

56 Nerenin Plakası?

56 il plaka kodu, Türkiye'nin Siirt iline aittir.

57 Nerenin Plakası?

57 il plaka kodu, Türkiye'nin Sinop iline aittir.

58 Nerenin Plakası?

58 il plaka kodu, Türkiye'nin Sivas iline aittir.

59 Nerenin Plakası?

59 il plaka kodu, Türkiye'nin Tekirdağ iline aittir.

60 Nerenin Plakası?

60 il plaka kodu, Türkiye'nin Tokat iline aittir.

61 Nerenin Plakası?

61 il plaka kodu, Türkiye'nin Trabzon iline aittir.

62 Nerenin Plakası?

62 il plaka kodu, Türkiye'nin Tunceli iline aittir.

63 Nerenin Plakası?

63 il plaka kodu, Türkiye'nin Şanlıurfa iline aittir.

64 Nerenin Plakası?

64 il plaka kodu, Türkiye'nin Uşak iline aittir.

65 Nerenin Plakası?

65 il plaka kodu, Türkiye'nin Van iline aittir.

66 Nerenin Plakası?

66 il plaka kodu, Türkiye'nin Yozgat iline aittir.

67 Nerenin Plakası?

67 il plaka kodu, Türkiye'nin Zonguldak iline aittir.

68 Nerenin Plakası?

68 il plaka kodu, Türkiye'nin Aksaray iline aittir.

69 Nerenin Plakası?

69 il plaka kodu, Türkiye'nin Bayburt iline aittir.

70 Nerenin Plakası?

70 il plaka kodu, Türkiye'nin Karaman iline aittir.

71 Nerenin Plakası?

71 il plaka kodu, Türkiye'nin Kırıkkale iline aittir.

72 Nerenin Plakası?

72 il plaka kodu, Türkiye'nin Batman iline aittir.

73 Nerenin Plakası?

73 il plaka kodu, Türkiye'nin Şırnak iline aittir.

74 Nerenin Plakası?

74 il plaka kodu, Türkiye'nin Bartın iline aittir.

75 Nerenin Plakası?

75 il plaka kodu, Türkiye'nin Ardahan iline aittir.

76 Nerenin Plakası?

76 il plaka kodu, Türkiye'nin Iğdır iline aittir.

77 Nerenin Plakası?

77 il plaka kodu, Türkiye'nin Yalova iline aittir.

78 Nerenin Plakası?

78 il plaka kodu, Türkiye'nin Karabük iline aittir.

79 Nerenin Plakası?

79 il plaka kodu, Türkiye'nin Kilis iline aittir.

80 Nerenin Plakası?

80 il plaka kodu, Türkiye'nin Osmaniye iline aittir.

81 Nerenin Plakası?

81 il plaka kodu, Türkiye'nin Düzce iline aittir.

TÜM ŞEHİRLERİN PLAKA NUMARALARI

Tüm şehirlerin sıralı plaka numaraları listesi şu şekildedir: