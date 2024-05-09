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Araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 09.05.2024 13:27
  • Giriş: 09.05.2024 13:27
  • Güncelleme: 09.05.2024 13:28
Kaynak: İHA
Araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 7,94 gram uyuşturucu, 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 1 adet sentetik maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan R.S. ve M.D., isimli şahıslar gözaltına alınırken, M.D., isimli şahsın işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. 

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