Arada uçurum var: Türkiye, kira artış oranında zirvede

Yüksek enflasyonla boğuşan Türkiye'de 2025 yılındaki kira artış oranı yüzde 77,6 olarak ölçüldü.

Euronews'in haberine göre 2025'te kira artışları birçok Avrupa ülkesinde çift haneye çıktı.

2'NCİ YÜZDE 18,5

AB adayları ve EFTA ülkeleri de hesaba katıldığında, 36 ülke arasında yüzde 77,6'lık yıllık kira enflasyonuyla Türkiye açık ara birinci sıraya yerleşti. İkinci en yüksek artış ise yüzde 18,5 ile Karadağ'da görüldü.

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’deki bu astronomik yükselişin ana nedeninin yüksek enflasyon ve finansmana erişimdeki imkansızlıklar olduğunu belirtti. Kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle ev alamayan halk kiralık konuta yüklenince, arz-talep dengesi tamamen bozuldu.

ARADA UÇURUM VAR

AB içinde konut kiralarındaki ortalama yıllık artış oranı Finlandiya'da yüzde 1'den Hırvatistan'da yüzde 17,6'ya kadar değişti.

Avrupa'nın büyük ekonomilerinde ise kira artış oranları yüzde 2 civarında seyrediyor.

Avrupa ülkelerindeki kira artış oranları şu şekilde: