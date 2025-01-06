Aradığınız aile hekimine 5 gün ulaşamayacaksınız

Aile hekimleri ve çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için bugünden itibaren tüm yurtta üçüncü kez iş bırakacak. 10 Ocak Cuma gününe dek sağlık hizmeti sunmayacak olan aile hekimlerinin eylemine, 8 Ocak Çarşamba günü hastanelerde çalışan hekimlerde destek verecek. Meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı’nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

KARARLIYIZ

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı aile hekimliğinde çalışan hekimler, ebe ve hemşireler 6-10 Ocak arasında 5 gün iş bırakma eylemi yapacak. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, mevcut durum ve yetersizlikler ciddiyetle ele alınmadan, vadedilen hizmet ve yapılan söylemlerin inandırıcı olmadığını söyledi. Mengücük “Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz” dedi.

Dr. Mengücük, özetle şöyle devam etti: “Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı ve demokratik tepkimizi usulsüz ücret kesintileri, gruplandırma düşürme yöntemleri gibi hukuksuz şekilde cezalandırma ve engelleme çabaları, insan yaşamının değeri ve toplum sağlığının önemi ve aile hekimliği çalışanlarının mesleki onur mücadelesi karşısında etkisiz kalacaktır. Bu konuda hukuki mücadelemiz devam edecektir. Halkımızın mücadelemize desteği, bizlerin eylem gerekçe ve taleplerimizdeki haklılığımızı ayrıca göstermektedir…”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘‘30 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştirmektedir. Yönetmelik bir an önce geri çekilmelidir.’’

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AİLE HEKİMLERİNİN TALEPLERİ

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı ve ASM’lerin kamu tarafından sağlanmalı

• ASM sayıları artırılmalı, hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak hasta kayıtlı olmalı.

• ASM’lerde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren tavan ücreti katsayısı artırılmalı.

• ASM’lerde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık personellerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek bir maaş ödenmeli.

• Etkili bir şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmalı

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HEKİMLER ALANLARDAN BAKANLIĞA SESLENECEK

Aile hekimleri ve çalışanları bugün pek çok kentte il sağlık müdürlükleri önünde eylemler yapacak. İstanbul’daki aile hekimliği doktorları, sağlık çalışanları; İstanbul Tabip Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla grevin birinci günü saat 12.30’da Çemberlitaş’taki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanacak ve basın açıklaması yapacak. Hekimler hep bir ağızdan bir kez daha Sağlık Bakanlığı’na seslenerek sorunun çözümü için adım atılması gerektiği çağrısı yapacak.