Aradığınız tanığa ulaşılamıyor

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Beşiktaş’taki Masquerade adlı gece kulübünde izinsiz yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesi sonucunda açılan davada hakkında 'zorla getirilme' kararı bulunan tanık personel müdürü Erkan Dillice'nin kolluk tarafından bulunamadığı ortaya çıktı.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Cezaevi'nde görülen 4'üncü duruşmada haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan aralarında işyeri sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık ile 13 kamu görevlisinin yargılanması devam ederken tanık Dillice duruşmaya katılmadı.

Yangının yaşandığı gün, kulüp çalışanlarını WhatsApp grubu üzerinden işyerine çağıran Dillice ‘zorla getirme’ kararına rağmen güvenlik birimleri tarafından bulunup mahkemeye getirilmedi. Aynı zamanda Whatsapp yazışmalarının bulunduğu 40 sayfalık dosya da mahkemeye sunuldu. 17 Ocak’a ertelenen duruşmada gece kulübünde yapılan keşif sonucu çıkacak bilirkişi raporunun sunulması ve Dillice’nin zorla getirilmesi bekleniyor.

TADİLAT BOYUNCA ÇALIŞTIRILDILAR

Yangında yaşamını yitiren Şivan Dolu’nun ailesinin avukatı Gökcan Özkanca, “Dillice’nin dinlenmesi önemlidir, zira işçilerin bulunduğu Whatsapp grubuna 31 Mart’ta mesaj atarak işçilerin olay günü tadilat alanında bulunmasına sebebiyet vermiştir” dedi. Özkanca şunları kaydetti: “İlk celselerde sanıklar ile tanıklar, tadilat sürecinde işçilerin izinli olduklarını iddia etmişlerdi. Dillice'nin attığı mesaj ‘İyi akşamlar arkadaşlar yarın gelişler 11.00’de eksiksiz herkes gelecek kimse geç kalmasın malzeme gelecek ve gidecek olanlar var’ şeklindedir. Bu tanık duruşmaya gelmiş olsaydı bu mesajı kimin talimatıyla attığı kendisine sorulacaktı. Cevabına göre işverenin kusurunu ispatlayan bir gösterge daha ortaya çıkacaktı. Bu yazışmalar, işçilerin şantiye alanında olmadığına ve çalışmalarda rol almadığına yönelik sanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını açıkça göstermektedir.”

Özkanca şöyle konuştu: "Dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Saral ile sanık olarak yargılanan diğer belediye çalışanlarının beyanları çelişki içermektedir. Belediyenin kulübe verilen işyeri açma ruhsatına ilişkin denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmektedir. Özellikle şantiye çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı, iş yerinde çalışanlar özelinde de bu önlemlerin alınmadığı sanıkların beyanlarıyla ve dosya kapsamında ortaya çıkmıştır. Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerektiği bir ruhsat şartı olarak düzenlenmiş, idareye denetim görevi verilmiştir. İdare, rutin denetimler yapmış olsaydı bu tedbirlerin alınmadığını, dolayısıyla güncel bir yangın raporu da olmadığı gözetilerek mevcuttaki ruhsatın taşıması gereken şartları yitirmiş olduğunu görecekti.”