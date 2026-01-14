Arafta bir sinema

Dr. Doğuşcan GÖKER

Türk sineması ve onun vitrini sayılan festivaller için “varız ama aslında yokuz” demekten başka bir cümle kurmak zorlaşıyor. Bir yanda salonları hayatta tutmak için bilet fiyatlarını görece uygun rakamlara indiren, seyirciyi yeniden koltuğa çağıran kitlesel hamleler; diğer yanda festivallerin steril salonlarında yankılanan ama sokağın gürültüsünde kaybolan o kadim politik sessizlik. Bu ikili tablo, sinemamızın bulunduğu yerin özeti: Görünür ama etkisiz, üretken ama çekingen.

Neden sinemamız, teknik ustalıkla politik ihtiyat arasında sıkışıp kalıyor? Görüntü yönetimi ders kitaplarına girecek kadar kusursuz kadrajlar kurarken, yaşadığımız tarihsel kırılmaları ya fısıltıyla geçiştiriyor ya da bilinçli bir bilinmezliğe teslim ediyor. Türk sineması, sanki her filmde şunu söylüyor: “Bir şeyler biliyorum ama söylemeyeceğim.” Oysa sinema, tam da söylenmeyeni görünür kılma sanatı değil miydi?

Festivaller de güvenli bir limana sığınma refleksindeydi. Programlar risksizdi; politik olarak törpülenmiş, evrensel temalar adı altında yerelle bağını gevşetmiş filmler öne çıkarıldı. Jüriler itirazsız, söyleşiler kontrollü, tartışmalar ölçülüydü. Festival mekânları, kamusal yüzleşme alanı olmaktan ziyade, sektör içi nezaketin ve suskun uzlaşmaların sahnesine dönüştü. Sinema konuşuldu ama hayat pek az anıldı.

Oysa festivaller festival, sinemanın toplumsal belleğe temas ettiği, estetik olduğu kadar etik bir pozisyon aldığı yerdir. Politik duruş burada anlam kazanır. Bir filmin politik olması, slogan atması ya da güncel bir olayı doğrudan anlatması değildir; bakışının nerede durduğudur. Kime yaklaştığı, kimden uzak durduğu, hangi sessizlikleri tercih ettiği… Festivallerimiz bu soruların çoğunu bilinçli biçimde pas geçti. Çünkü politik duruş, bugün yalnızca cesaret değil, bedel de gerektiriyor.

Bu çekingenlik halinin bedelini sinema ödüyor. Salonlar ucuzluyor ama söz pahalılaşıyor. Seyirci geliyor ama bağ kurmuyor. Filmler dolaşıma giriyor ama iz bırakamıyor. Çünkü sinema, politik risk almadan yalnızca estetik nesneye dönüştüğünde, hafızadan da hızla siliniyor. Bugünün Türk sineması, fazla bir şey söylemeden de var olunabilir mi? sorusuna umutla tutunuyor; oysa tarih, bunun mümkün olmadığını defalarca gösterdi.

Festivaller ayakta, filmler vizyonda, yönetmenler üretimde. Ama sinemanın toplumsal nabzı zayıf. Bu zayıflık, oto-sansürün tek başına yarattığı bir +z değil; aynı zamanda gönüllü geri çekilmenin, konforlu suskunluğun ürünü. Festivaller yeniden kamusal söz alanına dönüşmezse, sinema politik duruşunu estetik risk olarak değil de kaçınılması gereken tehlike olarak görmeye devam ederse, bu araf hali kalıcılaşacak.

Var olmak yetiyor mu, yoksa bir şey söylemeden var olmak zaten yok olmak mıdır? Türk sinemasının bugünkü karnesi bu sorunun etrafında şekilleniyor. Ve bu soru, ertelenemez.

GİŞE VE SANAT

Türkiye’de sinema izleyicisi güvenli eğlenceye yaslanıyor. Rafadan Tayfa: Kapadokya, iki milyonu aşan seyircisiyle yalnızca başarılı bir animasyon değil, neredeyse salonların ayakta kalma sigortasıydı. Aynı şekilde Kutsal Damacana 5: Zombi ve Kardeş Takımı 2 gibi devam filmleri, ticari sinemanın temel refleksini bir kez daha ilan etti: Risk alma, tanıdık ol, tekrar et. Sinema açısından bu tablo düşündürücü. Asıl çelişki burada. 80 liralık bilet kampanyasıyla salonlar yeniden dolarken, bu doluluk neredeyse bütünüyle ticari filmlerin hanesine yazıldı. Festival filmleri ise ulaşılması zor, seyirciye mesafeli ve çoğu zaman da dar bir çevrenin ayrıcalığı gibi sunuluyor.

Ticari sinema yalnızca seyircinin talebine mi cevap veriyor, yoksa bu talebi kendisi mi inşa ediyor? Festivaller ve dağıtım ağları, sanat filmlerini bu konfor alanının dışına iterek bu uçurumun büyümesine ortak mı oluyor?

Şafak Sezer’in zombilerle savaşı milyonlara ulaşırken, diğer yanda Leyla Tanlar’ın Erken Kış’taki sarsıcı performansının yalnızca sınırlı bir kitleye ulaşabilmesi, bir zevk farkı meselesi değil. Bu, sinemanın nasıl konumlandırıldığıyla, nasıl pazarlandığıyla ve kime hitap ettiğinin baştan nasıl belirlendiğiyle ilgili yapısal bir sorun. Gişe ile sanat arasındaki mesafe bilinçli bir tercih. Ve sinemanın geleceğini belirleyecek kadar ciddi.

Türk sinemasının politik yetersizliği, bir tartışma başlığı olmaktan çıkıp kronik oldu. Mesele, sinemanın politik pozisyon almaktan bilinçli kaçınması. Toplumsal gerilimler, sınıfsal çatışmalar, adalet duygusunun aşınması ya da gündelik hayatı belirleyen görünmez baskılar, filmlerde ya soyut bir arka plan dekoruna indirgeniyor ya da kişisel dramların içine eritilerek zararsızlaştırılıyor.

POLİTİK ÇEKİNGENLİK

Sorumluluğu yalnızca genç ya da bağımsız yönetmenlere yüklemek kolaycılık olur. Sorgulanması gerekenler, “büyük yönetmenler”. Bu isimlerin politik çekingenliği, tercih olmanın ötesinde, belirleyici bir etki yaratıyor. Çünkü sessizlik bulaşıcıdır. Büyük isimler sustukça, gençler de susmayı öğreniyor. Cesaretsizlik, ustalıktan miras kalan bir refleks gibi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Söylenemeyenler büyüyor. Sinemada adı konmayan meseleler, hayatın içinde daha sert, daha kontrolsüz biçimlerde karşımıza çıkıyor. Film anlatılarında bastırılan öfke, sokakta yankı buluyor; perdede ertelenen yüzleşme, toplumsal hafızada birikiyor. Sinema, bu birikimi dağıtacak, dönüştürecek bir alan olmaktan uzaklaştıkça, işlevini de inkâr etmiş oluyor. Politik olarak susmak, tarafsızlık değil; giderek derinleşen bir boşluğun ortağı olmak demek.

ÜMİT VAR MI?

Bir umut gençlerden geldi. Genç sinemacılar otomatik sansür duvarlarını bekleyerek değil, doğrudan çarparak aşmaya başladı. Görünür Görünmez: Bir (Oto)sansür Antolojisi gibi işlerin dünya festivallerinde karşılık bulması, yalnızca estetik başarı değil; sinemacıların meseleyi halının altına süpürmekten vazgeçtiğinin de göstergesi. Bu filmler, büyük laflar etmeden “Korku var, baskı var ve biz bunları anlatmadan ilerleyemeyiz” diyor. Belki de gerçek kırılma, bu dürüstlükte yatıyor.

Türkiye Sinema Festivali’nin SİSAY iş birliğiyle 74 ile, 1500 salona yayılması ve bilet fiyatlarının 80 liraya düşürülmesi, sinemanın bir elit etkinlik değil, kamusal bir hak olduğunu hatırlattı. Bu hamle, niceliksel olarak önemli. Asıl soru ortada duruyor: Bu genişleme, nitelikli sanat filmleriyle de buluşabilecek mi? Salonlar dolarken içeride ne izlenecek? Seyirciye yalnızca rahatlatıcı hikâyeler mi sunulacak, yoksa onu sarsacak, rahatsız edecek, düşünmeye zorlayacak filmler için de alan açılacak mı? Halkçı olmak, yalnızca ucuz biletle değil, seyirciye güvenmekle de ilgili.

Festivallerimiz hâlâ şatafatlı, filmlerimiz hâlâ özenli, oyuncularımız hâlâ çok yetenekli. Ama bütün bu parlaklığın altında, insanın kalbine dokunan bir eksiklik var: Sokağın nabzını tutacak cesur senaryolar ve o senaryoları yalnız bırakmayacak bir endüstri iradesi. Sinema, yalnızca estetik bir kaçış alanı mı olacak, yoksa yaşadığımız hayatla yüzleşme cesaretini yeniden kazanabilecek mi? Geleceğe bakarken asıl soru bu. Umut var; ama bu umut, bekleyerek değil, konuşarak, risk alarak ve biraz da birbirimize güvenerek büyüyecek.