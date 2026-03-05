Arakçi: ABD'nin kara saldırısından korkmuyoruz, onları bekliyoruz; bu onlar için büyük felaket olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın hızla bölgeye yayılmasıyla birlikte ülkesinin ABD kara birliklerinin olası bir işgaline hazır olduğunu söyledi. Arakçi, İran’ın ateşkes talebinde bulunmadığını ifade etti.

ABD ve İsrail saldırıları sürdüğü sırada Tahran’dan video bağlantısıyla “NBC Nightly News” sunucusu Tom Llamas ile röportaj gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin olası bir kara harekâtından korkup korkmadığı sorusuna yanıt verdi. Arakçi, “Hayır, onları bekliyoruz” dedi ve sözlerini “Onlarla karşılaşabileceğimize eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur" diye devam ettirdi.

İran'ın ateşkes talep ettiği iddialarını yalanlayan Arakçi, “Geçen sefer de ateşkes istemedik. Önceki durumda ateşkes isteyen İsrail’di. Saldırılarına karşı 12 gün direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler” dedi.

Müzakerelerin sonlanmasına ilişkin de konuşan Arakçi, “Gerçek şu ki ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar” dedi. Arakçi sözlerini “Bu nedenle, müzakerelerde dürüst olmayan ve iyi niyetle masaya oturmayan kişilerle yeniden görüşmemiz için hiçbir neden görmüyoruz” diye sürdürdü.

“BU SAVAŞIN KAZANANI YOK”

Arakçi ayrıca “Bu savaşın kazananı yok. Bizim kazancımız, yasa dışı hedeflere karşı direnebilmek ve şimdiye kadar yaptığımız da bu” ifadelerini kullandı.

YENİ LİDER TARTIŞMASI KİM OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki yeni liderin seçiminde rol oynamam gerekiyor" söylemini değerlendiren Arakçi, “Bu tamamen İran halkının meselesidir ve hiç kimse buna müdahale edemez” dedi. Arakçi, yeni liderin belirlenmesi için anayasal bir süreç bulunduğunu söyledi. “Birçok söylenti var, ancak yeni dini lideri seçmek için Uzmanlar Meclisi’nin kararını beklememiz gerekiyor” dedi ve devam eden savaş nedeniyle sürecin biraz daha uzun sürebileceğini belirtti. Arakçi ayrıca “Birçok söylenti var ama günün sonunda kimin seçileceğini kimse kesin olarak bilmiyor" ifadelerini kullandı.