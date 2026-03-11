Arakçi açıkladı: ABD-İsrail, çalışanlar içindeyken bankayı bombaladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'ın en eski bankalarından birinin şubesini içinde çalışanlar varken vurduğunu duyurdu. Arakçi gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saldırıda kaç kişinin yaşamı yitirdiği bildirilmedi.

Arakçi'nin açıklaması şöyle:

“İran’ın ulusal altyapısı saldırı altında. Bu kez, ülkemin en eski bankasının bir şubesi, içi çalışanlarla doluyken bombalandı. Onlar, Yeni Yılımız öncesinde İranlıların sofralarında yiyecek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı.”