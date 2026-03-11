Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Arakçi açıkladı: ABD-İsrail, çalışanlar içindeyken bankayı bombaladı

ABD-İsrail'in İran'ın en eski bankalarından birinin şubesini içinde çalışanlar varken vurduğu bildirildi. Ölü sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Dünya
  • 11.03.2026 22:30
  • Giriş: 11.03.2026 22:30
  • Güncelleme: 11.03.2026 22:35
Kaynak: Haber Merkezi
Arakçi açıkladı: ABD-İsrail, çalışanlar içindeyken bankayı bombaladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'ın en eski bankalarından birinin şubesini içinde çalışanlar varken vurduğunu duyurdu. Arakçi gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saldırıda kaç kişinin yaşamı yitirdiği bildirilmedi.

Arakçi'nin açıklaması şöyle:

“İran’ın ulusal altyapısı saldırı altında. Bu kez, ülkemin en eski bankasının bir şubesi, içi çalışanlarla doluyken bombalandı. Onlar, Yeni Yılımız öncesinde İranlıların sofralarında yiyecek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı.”

BirGün'e Abone Ol