Arakçi açıkladı: ABD-İsrail, çalışanlar içindeyken bankayı bombaladı
ABD-İsrail'in İran'ın en eski bankalarından birinin şubesini içinde çalışanlar varken vurduğu bildirildi. Ölü sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'ın en eski bankalarından birinin şubesini içinde çalışanlar varken vurduğunu duyurdu. Arakçi gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saldırıda kaç kişinin yaşamı yitirdiği bildirilmedi.
Arakçi'nin açıklaması şöyle:
“İran’ın ulusal altyapısı saldırı altında. Bu kez, ülkemin en eski bankasının bir şubesi, içi çalışanlarla doluyken bombalandı. Onlar, Yeni Yılımız öncesinde İranlıların sofralarında yiyecek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı.”
Iran's national infrastructure is under attack. This time, a branch of my country's oldest bank was bombed while full of employees. They were laboring to ensure Iranians have food on the table ahead of our New Year.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 11, 2026
