Arakçi’den ABD’ye müzakere tepkisi: “İyi niyetle girdik, tehditlerle karşılaştık”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

Arakçi, sosyal medyadan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi ayrıca, "Görünüşe göre hiç ders alınmamış. İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık düşmanlık getirir." değerlendirmesinde bulundu.