Aralarında akademisyen Levent Dölek'in de bulunduğu 4 kişi için tahliye kararı

İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar nedeniyle yüzlerce yurttaş gözaltına alındı, tutuklandı.

Kararlara tepkiler sürerken İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek de Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi'nin düzenlediği eylem gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği" suçlamasıyla tutuklandı.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, 26 Mart'tan bu yana tutuklu olan Dölek hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Şube'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart’tan bu yana haksız yere tutuklu bulunan iş yeri temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi. Bu hukuksuzluğa karşı ses veren, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız serbest kalana dek mücadelemiz sürecek!"

✊26 Mart’tan bu yana haksız yere tutuklu bulunan iş yeri temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi.



✊Bu hukuksuzluğa karşı ses veren, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz.



📢 Bütün arkadaşlarımız serbest kalana dek mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/yrFL3howSG — Egitim Sen İst 6 (@EgitimSenist6) April 10, 2025

YAKALAMA KARARLARI KALDIRILDI

Dölek ile birlikte, aynı suçlamayla tutuklu bulunan Abuzer Görgüç, Kerem Gümre ve Hasan Bilgin için de tahliye kararı verildi.

Evrensel'in aktardığına göre, mahkeme soruşturma aşamasında haklarında yakalama yakarı çıkartılan Berat Kaşkaloğlu, Burak Çetiner, Abdullah Furkan Gemiköz, Barış Kara, Mahmut Fahlıoğulları, Müge Ertürk Teunissan, Süleyman Deniz Çifçi, Sümeyyen Belentepe ve Zehra Nur Aslaner hakkındaki yakalama kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.

İddianamede şüpheli olarak yer alan diğer kişiler hakkındaki tüm adli kontrol kararları da yine kaldırıldı. Davanın ilk duruşması 9-10-11 Eylül 2025 tarihleri arasında görülecek.