Aralarında cinsel suçlardan arananların da olduğu 115 firari suçlu yakalandı

İzmir’de cinsel suçlar, gasp, öldürme gibi kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 115 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 11 Eylül günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sabah 05.30’da başladı ve 24 saat sürdü. Operasyonlarda 94 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.