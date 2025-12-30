Aralık 2025 Açlık – Yoksulluk Sınırı Belli Oldu!

TÜRK-İŞ Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan rapor, çalışanların geçim şartları ve hane halkı gelir gereksinimini bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkarken, yoksulluk sınırı milyonları aşan bir seviyeye ulaştı. İşte Aralık 2025 açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bekâr çalışanın yaşam maliyetine dair tüm detaylar…

TÜRK-İŞ ARALIK 2025 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ’in çalışanların geçim koşullarını belirlemek amacıyla 39 yıldır kesintisiz sürdürdüğü araştırmaya göre Aralık 2025 sonuçları şu şekilde oldu:

Açlık Sınırı: 30.143 TL

30.143 TL Yoksulluk Sınırı: 98.188 TL

98.188 TL Bekâr Çalışanın Yaşam Maliyeti: 39.123 TL

39.123 TL 2026 Asgari Ücret: 28.075 TL

Bu verilere göre 2026 yılı için belirlenen asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması olan açlık sınırının dahi altında kaldı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

TÜRK-İŞ raporuna göre 2026 yılı için açıklanan asgari ücret ile açlık sınırı arasında ciddi fark oluştu. Açıklanan verilere göre:

2026 asgari ücret ile açlık sınırı arasında 2.068,75 TL fark bulunuyor.

fark bulunuyor. Bu durum, çalışanların temel gıda ihtiyacını dahi karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLE İÇİN GEREKLİ MALİYETLER

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için yapılan hesaplamaya göre:

Kategori Tutar Açlık Sınırı (Aylık Gıda Harcaması) 30.143 TL Yoksulluk Sınırı (Toplam Temel Harcama) 98.188 TL Bekâr Çalışanın Yaşam Maliyeti 39.123 TL

Yalnızca gıda değil; kira, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı yoksulluk sınırı ise yaklaşık 100 bin TL seviyesine dayanmış durumda.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

TÜRK-İŞ verilerine göre Aralık 2025 mutfak enflasyonu şöyle gerçekleşti:

Aylık artış: %1,06

12 aylık değişim: %42,97

Yıllık ortalama artış: %40,15

Bu rakamlar, gıda fiyatlarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini ve hanelerin mutfak bütçesinin ciddi baskı altında olduğunu gösteriyor.

ÇALIŞANLARIN GEÇİM ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

Raporda yer alan değerlendirmelerde çalışanların alım gücünün giderek düştüğü, temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı ve milyonlarca kişinin yoksulluğa mahkûm edildiği vurgulandı. Özellikle açlık sınırı altındaki asgari ücret seviyesi, sosyal devlet ilkesi ve insanca yaşam hakkı bağlamında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Aralık 2025 açlık sınırı ne kadar oldu?

Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 30.143 TL olarak hesaplandı.

Aralık 2025 yoksulluk sınırı kaç TL?

Yoksulluk sınırı 98.188 TL seviyesine yükseldi.

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ne kadar?

Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 39.123 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret açlık sınırının altında mı?

Evet, 2026 yılı için belirlenen 28.075 TL asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Mutfak enflasyonu ne kadar arttı?

Mutfak enflasyonu aylık %1,06, yıllık %42,97 oranında gerçekleşti.

Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı verileri, çalışanların geçim şartlarının giderek zorlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Açlık sınırının üstünde, yoksulluk sınırının ise çok altında kalan gelir seviyeleri; hane halklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını açıkça gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ücret politikaları ve ekonomik adımların belirleyici olması bekleniyor.