Aralık 2025'te kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2025 Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Açıklanan rakamların ardından gözler Aralık 2025 kira artış oranı verilerine çevrildi.

Türkiye’de kira zamları, Borçlar Kanunu’na göre 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle hem konut kira artışı hem de işyeri kira artışı her ay TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.

TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 35,91 oldu.

Bu doğrultuda Aralık 2025 kira artış oranı da yüzde 35,91 olarak belirlendi. Bu oran Aralık 2025 döneminde sözleşmesi yenilenen kiracılar için geçerli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. Maddesine göre belirleniyor. Buna göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre değişim oranını geçemez. Taraflar, sözleşmelerinde bir artış oranı belirleyebilirler. Ancak bu oran, yasal üst sınır olan TÜFE 12 aylık ortalamasını aşarsa, aşan kısım geçersiz sayılır ve kira artışı yasal üst sınırda yapılır. Kira sözleşmesinde artış oranı belirtilmemişse, artış doğrudan o aya ait TÜFE 12 aylık ortalama oranına göre yapılır.