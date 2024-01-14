Aralık ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı Iğdır aldı

Geçen ay yağışlar Türkiye geneli aralık ayı yağış normalinin altında, 2022 aralık ayı yağışlarının ise üzerinde gerçekleşti. Yağışlar, aralık ayında Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 döneminde aralık ayında metrekareye 75,7 kilogram olan yağış normali, 2023'ün aralık ayında 68,5 kilogram olarak ölçüldü.

2022 yılı aralık ayı yağışının 36,3 kilogram olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye geneli aralık ayı yağışları normalinin altında, 2022 aralık ayı yağışlarının ise üzerinde oldu.

Aralık ayında, Türkiye geneli yağışlarının normaline göre yüzde 10 azaldığı, 2022 aralık ayına göre yüzde 89 arttığı sonucuna ulaşıldı.