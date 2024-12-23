Aralık ayında gerçekleşen katliamlar protesto edildi
Haber Merkezi
Maraş’tan Roboski ve “Hayata Dönüş”e aralık ayında gerçekleştirilen katliamlar Ankara’da “Kanla yazılan tarih silinmez” sloganıyla protesto edildi.
Mamak Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Tuzluçayır’daki eyleminde, “Maraş’ı unutma unutturma”, “Roboskî’yi unutma unutturma” sloganları atıldı.
Ortak açıklamayı okuyan Kazım Coşkun, 1978 Maraş Katliamı’nın 12 Eylül faşist darbesine giden dönemeç noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Coşkun, 19 Aralık 2000’de cezaevleri ve 28 Aralık 2011 Roboski katliamının emrini verenlerin adeta ödüllendirildiğini söyledi.