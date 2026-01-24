Aralık rekoru: Türkiye’de sıcaklık ortalaması arttı

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölçüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın aralık ayında ortalama sıcaklıklar Edirne, Kadıköy, Gökçeada, Bodrum, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Cihanbeyli, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, Erzurum, Ağrı, Arapgir, Çemişgezek çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2025 yılı aralık ayında ise 6,3 dereceyle normalinin 1,5 derece üzerinde seyretti.

Aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'nci aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde görüldü.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Edirne, Kadıköy, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,2 derece olarak Florya'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Bodrum çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,1 derece olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 21,9 derece olarak Marmaris'te görüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Adana, Osmaniye, Finike, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Erdemli, Kale (Demre), Gazipaşa, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,7 derece Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 derece olarak İskenderun'da kayıtlara geçti.

SIFIRIN ALTINDA 14 DERECE ULUKIŞLA'DA

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Çankırı, Kırıkkale, Cihanbeyli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak Ulukışla'da, en yüksek sıcaklık ise 15,1 derece olarak Boğazlıyan'da kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Boyabat, Tosya çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,5 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 24 derece olarak Bartın'da gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Erzurum, Ağrı, Arapgir, Çemişgezek çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 derece olarak Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 15,1 derece olarak Ergani'de kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,5 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 21,3 derece olarak Cizre'de gözlendi.