Aralıklı oruç zayıflatıyor mu: Bilimsel incelemeden net yanıt

Aralıklı oruç, kilo vermede geleneksel diyetlerden daha etkili değil ve neredeyse hiçbir şey yapmamaya kıyasla bile sınırlı sonuçlar sağlıyor.

Bilimsel kanıtları inceleyen kapsamlı bir araştırmaya göre, bu yöntemle elde edilen kilo kaybı, doktorların “klinik olarak anlamlı” kabul ettiği seviyenin oldukça altında kalıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmacılar, dünya genelinde yapılmış 22 çalışmanın verilerini analiz etti. Fazla kilolu ya da obeziteyle yaşayan bireylerin, aralıklı oruç uyguladıklarında örneğin haftada iki gün kısıtlamaya dayanan 5-2 diyeti veya belirli saatlerde yemek yenen modellerde klasik diyet tavsiyelerini izleyenlerle benzer miktarda kilo verdiği görüldü.

"ÇOK BÜYÜK FARK YARATMIYOR"

İncelemeye göre, aralıklı oruç uygulayan kişiler ortalama olarak vücut ağırlıklarının yalnızca yüzde 3’ünü kaybetti. Bu oran, sağlık uzmanlarının genellikle anlamlı kabul ettiği yüzde 5’lik eşiğin altında kaldı.

Dahası, bu sonuçlar, hiç diyet yapmayan kişilerle karşılaştırıldığında da çok büyük bir fark yaratmadı. Çalışmaların tamamı kısa vadeli olup, en fazla 12 aylık sonuçları kapsıyor.

Araştırmanın başyazarı ve Arjantin’deki Buenos Aires İtalyan Hastanesi bünyesindeki Cochrane İş Birliği Merkezi’nin direktörü Dr. Luis Garegnani, “Aralıklı oruç bir mucize çözüm değil, ancak kilo yönetimi için seçeneklerden biri olabilir” dedi. Garegnani, “Kilo kaybı açısından geleneksel diyetlerle benzer sonuçlar veriyor. Açıkça daha iyi görünmüyor ama daha kötü de değil” ifadelerini kullandı.

KANIT YOK

Yemek saatlerini sınırlamaya ya da belirli günlerde oruç tutmaya dayanan aralıklı oruç, son yıllarda kilo vermenin yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiği, hatta yaşlanmayı yavaşlattığı iddialarıyla büyük ilgi gördü. Ancak Cochrane tarafından yapılan bu inceleme, bu iddiaların çoğu için güçlü kanıtlar bulunmadığını ortaya koyuyor.

İnceleme, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin, Avustralya ve Güney Amerika’dan toplam 1.995 yetişkini kapsayan, rastgele kontrollü klinik çalışmalara dayanıyor. Bu çalışmalarda, gün aşırı oruç, 5:2 diyeti ve zaman kısıtlı beslenme gibi farklı aralıklı oruç türleri incelendi.

Araştırmacılar, kilo kaybındaki sınırlı etkinin ötesinde, aralıklı orucun yaşam kalitesini diğer diyetlere kıyasla daha fazla artırdığına dair güçlü bir kanıt da bulamadı. Garegnani, şaşırtıcı bir şekilde, 22 çalışmanın hiçbirinde katılımcılara aralıklı oruçtan ne kadar memnun olduklarının sorulmadığını da vurguladı.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Dr. Zhila Semnani-Azad ise aralıklı orucun etkilerinin, beslenmenin zamanlamasına bağlı olabileceğini söyledi.

YORUMLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Vücudun biyolojik saatinin metabolizma ile yakından ilişkili olduğunu hatırlatan Semnani-Azad, hayvan çalışmalarında orucun yağ kullanımını değiştirebildiğini, insülin duyarlılığını artırabildiğini ve iltihabı azaltabildiğini belirtti. Ancak aralıklı oruç için ortak ve net bir tanım olmamasının, sonuçları yorumlamayı zorlaştırdığını da ekledi.

Berlin Charite Sağlık Enstitüsü’nden Prof. Maik Pietzner ise aralıklı oruçla elde edilen kilo kaybının bu kadar sınırlı olmasına şaşırdığını söyledi.

Bununla birlikte, oruç tutan kişilerin genellikle daha az fiziksel aktivite yaptığını ve ilaç desteği olmadan kilo vermenin zor olduğunu gösteren diğer araştırmalarla bu bulgunun uyumlu olduğunu ifade etti.

AÇLIĞIN ETKİSİ OLMUYOR

Pietzner’in kendi çalışmalarına göre, bir veya iki gün süren tam açlık dönemlerinin vücut üzerinde kayda değer bir etkisi olmuyor. Hatta yalnızca su tüketilen yedi günlük oruçlarda bile, kanda geniş çaplı biyolojik değişimler ancak üçüncü günden sonra gözlemlenebiliyor.

“Eğer insanlar bu tür diyetlerle kendilerini daha iyi hissediyorsa, onları durdurmam” diyen Pietzner, “Bu çalışma ve alandaki diğer araştırmalar, orta düzeyde bir kilo kaybı dışında güçlü ve kalıcı faydalara dair sağlam kanıtlar olmadığını açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.