Aralıkta en düşük ve en yüksek sıcaklık hangi kentlerde ölçüldü?

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 26 dereceyle Kastamonu İnebolu'da tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, aralıkta ortalama sıcaklıklar, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Kocaeli, Gökçeada, Bandırma, Bursa, Yalova, Uzunköprü, Şile, Lüleburgaz, İpsala, Florya, Geyve, Balıkesir, Manisa, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Datça, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Salihli, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli, Milas, Yatağan, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Alanya, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Köyceğiz, Dörtyol, Kale-Demre, Gazipaşa, Çankırı, Akçakoca, Bartın, İnebolu, Düzce, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,8 derece ölçülen aralık ortalama sıcaklığı, geçen ay 6,1 derece olarak kayda geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 derece ile Erzurum, en yüksek sıcaklık ise 26 derece ile Kastamonu İnebolu'da ölçüldü.

Fotoğraf: AA

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Kocaeli, Gökçeada, Bandırma, Bursa, Yalova, Uzunköprü, Şile, Lüleburgaz, İpsala, Florya, Geyve, Balıkesir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Aralık ayı ortalama sıcaklığı 9,2 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,8 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,6 dereceyle Sakarya'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Manisa, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Datça, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Salihli, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli, Milas, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi.

Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 9,7 olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,3 dereceyle Afyonkarahisar Emirdağ'da, en yüksek sıcaklık 23,1 dereceyle İzmir'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Alanya, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Köyceğiz, Dörtyol, Kale-Demre, Gazipaşa çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Geçen ay ortalama sıcaklığı 9,1 derece olarak ölçülen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,6 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 22,6 dereceyle Adana Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Çankırı çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin Aralık 2024 ortalama sıcaklığı, 3 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 20,4 dereceyle Sivas Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 17,3 dereceyle Kırşehir Çiçekdağı'nda yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Akçakoca, Bartın, İnebolu, Düzce çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi.

Geçen ay ortalama sıcaklığı 6,1 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,8 dereceyle Bayburt, en yüksek sıcaklık ise 26 dereceyle İnebolu'da tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1,6 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 dereceyle Erzurum, en yüksek sıcaklık ise 14,6 derece olarak Diyarbakır Ergani'de gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Geçen ay ortalama sıcaklığı 6,4 derece olarak belirlenen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,8 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 21,5 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da kayıtlara geçti.