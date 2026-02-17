Arama çalışmaları devam ediyordu: Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, jandarma, AFAD ve İHAKUT ekiplerince yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda evinden 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, gece saat 01.30 sıralarında evinden ayrıldı.

Sabah saatlerinde yaşlı adama ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 16 saat sonunda Haberci’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberci’nin kaybolmasının ardından yapılan İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip, köy çevresi ve arazide arama gerçekleştirdi.

7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaşlı adamı evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki arazide hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde Celal Haberci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.