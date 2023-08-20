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Arama çalışmalarında 10. gün: Denizde kaybolan 85 yaşındaki Karacoğlu'na ait ize rastlanmadı

Silivri'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Helikopteri, AFAD, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ile Börü Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor

Güncel
  • 20.08.2023 15:08
  • Giriş: 20.08.2023 15:08
  • Güncelleme: 20.08.2023 15:13
Kaynak: DHA
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Arama çalışmalarında 10. gün: Denizde kaybolan 85 yaşındaki Karacoğlu'na ait ize rastlanmadı
Fotoğraf: DHA

Silivri'de, denizde kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmalarında 10'ncu gün geride kaldı.

Açıklarda süren arama çalışmalarına havadan helikopterle de destek veriliyor. 

Selimpaşa Başkent Plajında 11 Ağustos günü 17.00 sıralarında denize giren 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu, olumsuz hava şartlarından dolayı akıntıya kapılarak denizde kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Helikopteri, AFAD, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK),ile Börü Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor.

Kıyıdaki arama çalışmaları son bulurken, Sahil Güvenlik dalgıçları ve helikopterle havadan Büyükçekmece, Selimpaşa ve Silivri açıklarında arama çalışmaları sürdürüyor.

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