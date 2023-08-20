Arama çalışmalarında 10. gün: Denizde kaybolan 85 yaşındaki Karacoğlu'na ait ize rastlanmadı

Silivri'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Helikopteri, AFAD, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ile Börü Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor

Güncel 20.08.2023 15:08 Giriş: 20.08.2023 15:08

Güncelleme: 20.08.2023 15:13 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA