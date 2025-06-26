Arama kararı hangi mahkemeden verildi

HABER MERKEZİ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’in Edremit ilçesindeki taşınmazda yapılan üç günlük aramayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tezcan, şunları kaydetti:

“Arama işlemi gizli biçimde, muhatabına haber verilmeksizin, kendisinin ve avukatının bulunmasına imkân tanınmadan yapılmıştır. Arama sonucunda arama tutanağı ilgililere verilmemiş, ayrıca tutanak düzenlenip düzenlenmediği dahi bilinmemektedir. Avukatların tutanağa erişim talepleri reddedilmiştir. Aramanın yapıldığı yerin ise uzun yıllar önce belediyeye terk edilmiş, kamunun kullanıma açık yeşil alan olduğu anlaşılmaktadır. Yürütülen işlem, yasaya aykırı olup Ergenekon ve Balyoz davaları süreçlerinde görülen yöntemlerin tekrarlandığı, delil yaratma çabasıyla benzerlik taşıdığı görülmektedir.”