Arama kurtarma ekiplerinden çayda sel tatbikatı

Musa KESKİN/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri AFAD ekiplerinin desteğiyle Melen çayında sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta suyun içerisinde mahsur kalan vatandaşlar gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarıldı.

Düzce’de faaliyet gösteren SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneğinin 60 üyesi, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda Melen çayında sel tatbikatı yaptı. Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki çay kenarında toplanan ekipler botlarla suya inerek senaryo gereği nehrin belirli bölümlerinde sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Tatbikatta suyun içerisinde mahsur kalan vatandaşlar gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarıldı.

Tatbikatta ayrıca AFAD eğitmenleri tarafından dernek üyelerine suda afetzede arama, akıntılı suda yön bulma ve suya kapılan kişileri kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak anlattılar. (DHA)

