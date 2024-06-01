Arama, kurtarma, karanlıkta bırak!

Maraş merkezli depremlerin ardından enerji ve iletişim sistemlerinde yaşanan aksaklıklar tartışılmaya devam ediyor. Enerji Bakanlığı’nın elindeki 14 mobil transformatörden dokuzunun deprem bölgesine gönderilmediği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan 11 kentteki arama-kurtarma faaliyetinde yaşanan aksaklıklar hâlâ tartışma konusu. Hemen her depremde olduğu gibi Şubat 2023 depremlerinde de enerji ve iletişim kesintileri meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın TEİAŞ’ın envanterine kayıtlı 14 adet mobil transformatörden beşinin deprem bölgesine gönderildiği yönündeki açıklamasının ardından CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Geriye kalan dokuz adet mobil transformatör merkezinin deprem illerine gönderilmemesinin nedeni nedir?” diye sordu. Yavuzyılmaz’ın sorusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlandı.

‘İHTİYAÇ YOK’ SAVUNMASI

Bayraktar’ın yanıtı, bir skandalı daha açığa çıkardı. Bayraktar, Maraş ve Hatay’a ikişer, Antep’e ise bir adet olmak üzere toplam beş adet mobil transformatörün deprem illerine gönderildiğini belirtti. Bakan Bayraktar, büyük yıkımların yaşandığı Adıyaman ve Malatya, Kilis, Urfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ile Elazığ illerinde mobil transformatör ihtiyacının bulunmadığını savundu. TEİAŞ’ın envanterinde bulunan ve deprem bölgelerine gönderilmeyen mobil transformatörlerin üçünün İstanbul, ikisinin Antalya’da, kalanlarının ise Eskişehir, Batman, Denizli ve Artvin’de olduğu bildirildi.

Tüm ülkenin deprem bölgesindeki yurttaşlar için elindeki tüm imkânları seferber ettiğini anımsatan Yavuzyılmaz, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise elindeki 14 mobil transformatörden dokuzunu deprem bölgesine göndermemiş, depremzedeleri en çok elektriğe ihtiyaç duydukları süreçte yapayalnız bırakmıştır” dedi. Yavuzyılmaz, enerji ve iletişim sistemlerinde yaşanan aksaklıkların afet yönetim sürecinin sağlıklı işletilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Afet sonrası müdahale ve rehabilitasyon süreçlerinde enerji ve iletişim sistemleri hayati önem taşıyor. Deprem yaşayan kentlerimizde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri elektrikti. Kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız sürdürülebilmesi için de elektrik enerjisi olmazsa olmazdı. Ancak depremlerin sonrasında ihtiyaç duyulan elektrik sağlanamadığı için arama-kurtarma çalışmaları aksadı, on binlerce canımızı kaybettik.”