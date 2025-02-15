Arama yapılan evden ruhsatsız av tüfeği ve pala çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seri numarasız av tüfeği, şarjör, kartuş ve pala ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah bulunduran E.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Arama kapsamında; 1 adet seri numarasız av tüfeği, 2 adet şarjör, 6 adet kartuş, 1 adet pala ele geçirildi. Şüpheli E.D. hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.