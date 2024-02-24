Araması olan 22 kişi yakalandı

Karabük’te çeşitli suçlardan araması olan 22 kişi yakalanırken, 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 16-23 Şubat tarihleri arasında yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 9’u tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 5, 1-3 yıl arası aranması olan 1, 1 yıl aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.