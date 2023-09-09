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Aranan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 10:47
  • Giriş: 09.09.2023 10:47
  • Güncelleme: 09.09.2023 10:52
Kaynak: İHA
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Aranan 2 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Germencik ve Söke ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Germencik ilçesinde “Dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl hapis cezası bulunan M.G. ile Söke ilçesinde “Silahla Tehdit” suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli 2 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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