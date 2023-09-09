Aranan 2 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Germencik ve Söke ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik ilçesinde “Dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl hapis cezası bulunan M.G. ile Söke ilçesinde “Silahla Tehdit” suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli 2 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.