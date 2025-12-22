Aranan hükümlü sazlıkta yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde ‘Hırsızlık’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., termal dronla yapılan çalışmada polisin takibi sonucu saklandığı sazlıkta yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay, ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.D.'nin adresini belirleyen ekipler takibe aldı. Takip edildiğini fark eden A.D. koşarak kaçmaya başladı. Sazlığa giren A.D., polisin termal dron ile havadan tespitinin ardından yakalandı. A.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

