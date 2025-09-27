Aranan ismi kaçırdı, üstüne terfi aldı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Eski Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı AKP’li Müteahhit Yunus Kaya’nın Antep’te inşa ettiği yapıların tamamı yıkıldı. Yaklaşık 300 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kaya, servetini devrettikten sonra kaçmaya çalışırken Mersin’de yakalandı. Kaya’yı Antep’ten Mersin’e götüren eski Kaymakam Seyfullah Ordueri’nin ise bir süre önce Kırıkkale Vali Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Deprem felaketinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antep’in Nurdağı ilçesine gitti. Erdoğan’ın önünü kesen bir yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemize Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” diye isyan etti. Bu diyalogun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

‘ESKİ KAYMAKAM GETİRDİ’

Saklandığı evin sahibi olan akrabası Murat Kaya ifadesinde, Yunus Kaya’nın eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin’e getirildiğini söyledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün, 21 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı “gizli” ibareli rapora göre ise eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri’nin müteahhit Kaya’yı Mersin’e nasıl götürdüğü anlatıldı.

Antep-Mersin karayolundaki kameraların incelenmesi sonucunda Kaya’nın Mersin’e götürüldüğü aracın İçişleri Bakanlığı bürokratı Ordueri tarafından kullanıldığı belirlendi. Hatta Emniyet’in kayıtlarına göre, araç daha önce de müteahhit Kaya’nın kardeşi tarafından kullanıyordu.

EŞİ YANINDA ÇALIŞIYORDU

Raporda Seyfullah Ordueri’ne dair şu bilgiler yer aldı: "Ordueri 2012 ile 2016 yılları arasında Nurdağı Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 6 Şubat depreminden kısa süre sonra, 12 Şubat 2023’te uçakla Ankara’dan Antep’e geldi. Eşi ise Eylül 2020 ile Haziran 2021 yılları arasında müteahhit Yunus Kaya’nın yanında büro memur olarak çalıştı. Ayrıca 2021’de eşi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyeliğinden işlem yapıldı.”

Ancak Emniyet’in raporunda, Ordueri’nin o dönem İçişleri Bakanlığı bürokratı olduğuna değinilmedi.

∗∗∗

‘İNSANLIK GEREĞİ YAPTIM’ DEMİŞTİ

Seyfullah Ordueri, müteahhit Kaya’yı şehir dışına kaçırdığı dönemde BirGün’nün sorularını yanıtlamıştı. Kaya yargılanmadığını, İçişleri Bakanlığı’nda hukuk müşaviri olarak görev yaptığını söyledi. Ordueri, “Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Emniyetçiler bir hata yapmışlar. Kasıtlı davranıldığını düşünüyorum. Yunus Kaya’yı taşıdım ama o zaman yakalama kararı yoktu. Kendi binalarında akrabaları da ölmüştü. Akrabalarının yakınları saldıracaktı. İnsanlık gereği bunu yaptım…” dedi.

Seyfullah Ordueri’nin vekâleten Kırıkkale Vali Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı. Kırıkkale Valiliği’nin resmi internet sitesinde Ordueri'nin ismi ve fotoğrafı da yer aldı.