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Aranan şahıs yol kontrol noktasında yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 19:05
  • Giriş: 15.01.2025 19:05
  • Güncelleme: 15.01.2025 19:05
Kaynak: İHA
Aranan şahıs yol kontrol noktasında yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yol kontrolü noktasından akrabasının kimlik numarasıyla geçmek isteyen hakkında 7 ayrı suçtan 40 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın dikkati sonucu yakalandı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Menemen Karayolu Yol Kontrol noktasında jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, T.A. (39/E) isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, verdiği bilgilerde uyuşmazlık olduğu ve tespit şahsın jandarma görevlilerine bir akrabasına ait kimlik numarasını söylediği tespit edildi.

Şahsın yapılan gerçek kimlik sorgusunda; ikisi ’Basit yaralama’, ’Çocuğun cinsel istismarı,’ Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Gece vakti yağma’, ’Silahla yağma’, ’Hakaret’ ve ’İnfaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokma’ olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 40 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıs tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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