Aranan şahıslara operasyon: 29 gözaltı

Samsun’da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 20-21 Ekim tarihlerinde il genelinde operasyon yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası olan 1 kişi ve hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası olan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 29 şahıs yakalandı.