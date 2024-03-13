Aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalandı.

Düzce’de jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinin yaptığı önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. M.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi.