Aranın ardından yoğun gündem

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık tatilin ardından çalışmalarına devam edecek. Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Meclis Genel Kurulu, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sunulan önergeleri ele alacak. Önergelerin kabul edilmesi durumunda, bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Genel Kurul’da daha sonra ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek..

Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi’nin görüşmelerine de başlayacak.

Teklife göre; en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

Teklifle ayrıca, İşverene sağlanan asgari ücret desteği de bin liraya yükselecek.

Bugün ve yarın Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yarın konuşacak. Bugün ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantılarında milletvekillerine seslenecek.