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Aranması olan 152 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 11:11
  • Giriş: 19.03.2024 11:11
  • Güncelleme: 19.03.2024 11:11
Kaynak: İHA
Aranması olan 152 şahıs yakalandı

Eskişehir’de araması bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından belirli tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 36 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, ifadeye yönelik aranan 107 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 152 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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