Arap basını duyurdu: Kante Fenerbahçe'de
Fenerbahçe uzun süredir transfer etmek istediği Kante konusunda mutlu sona ulaştı. Arap basınında yer alan iddialara göre Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi kesinleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe uzun süredir girişimlerde bulunduğu dünyaca ünlü yıldız Kante konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı Kanaryalar'ın Kante'nin transferi için kulübü Al-Ittihad ile anlaştığı iddia edildi.
Arap basınında yer alan iddialara göre Al-Ittihad'ın bugün oynadığı maçta sahaya çıkmayan Kante sakat değil ve Fenerbahçe’ye transferi kesinleşti. Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri de Al-Ittihad’a transfer oluyor.
Bugün Fenerbahçe heyeti ile Al-Ittihad kulübü arasında bir toplantı yapıldı ve iki transfer konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe heyeti uzun süredir Suudi Arabistan'da transferi bitirmek için uğraşıyordu.