Arap basını duyurdu: Kante Fenerbahçe'de

Fenerbahçe uzun süredir girişimlerde bulunduğu dünyaca ünlü yıldız Kante konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı Kanaryalar'ın Kante'nin transferi için kulübü Al-Ittihad ile anlaştığı iddia edildi.

Arap basınında yer alan iddialara göre Al-Ittihad'ın bugün oynadığı maçta sahaya çıkmayan Kante sakat değil ve Fenerbahçe’ye transferi kesinleşti. Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri de Al-Ittihad’a transfer oluyor.

Bugün Fenerbahçe heyeti ile Al-Ittihad kulübü arasında bir toplantı yapıldı ve iki transfer konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe heyeti uzun süredir Suudi Arabistan'da transferi bitirmek için uğraşıyordu.