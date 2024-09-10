Arap Birliği toplantısında Suriye’den Hakan Fidan’a protesto

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Arap Birliği toplantısında Suriye heyetinin protestosu ile karşılaştı. Suriye heyetinin, Fidan’ın konuşmasına başladığı sırada salonu terk ettiği iddia edilirken Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise heyetten bir kişinin konuşmayı takip ettiğine dair açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabia’da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad başkanlığındaki Suriye heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşması başladığında toplantı salonunu terk etti ve konuşma bittikten sonra geri döndü.

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, toplantının öncesinde Russia Today’e açıklamalarda bulunmuştu. “Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir” diyen Mikdad,

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, iddiaya ilişkin bir açıklama yapıldı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Milliyet yazarı Zafer Şahin’in kişisel X hesabından yaptığı paylaşıma göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Ligi’nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti” dedi. Şahin, Bakanlık kaynaklarının ayrıca, “Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler” bilgisi verdiğini de paylaştı.

📍Dışişleri Kaynakları:



📍Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Ligi’nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti.



📍Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile… — Zafer Şahin (@zafersahin06) September 10, 2024