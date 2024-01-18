"Arap ülkeleri İsrail'le normalleşme planı hazırlıyor"

İngiltere merkezli Financial Times, Arap ülkelerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını iddia etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 104 gündür devam ederken, İngiltere merkezli Financial Times, ortaya ilginç bir iddia attı. Haberde, Arap ülkelerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını iddia edildi.

Planın Filistin devletinin kurulmasını da kapsadığı öne sürülen haberde, plan kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinin de aynı zamanda Filistin devletini resmen tanıyacağı ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini desteklemeyi de kabul edeceği belirtildi.

HERZOG DA "NORMALLEŞME" DEMİŞTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına ve Arap ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Herzog yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için kilit bir unsur olduğunu ve tüm Ortadoğu için oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi.

Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin ezberleri bozacağını aktaran Herzog, "Bu hala hassas, kırılgan ve uzun zaman alacak bir konu, ancak bunun aslında dünyada ve bölgede daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.